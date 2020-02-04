Van Valisi Bilmez: "Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"

Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray
ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki 5 kişinin sağ kurtarıldığını, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.
Bilmez, AA muhabirine, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yaşanan çığ olayının ardından bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve kara yolları ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.
Ekiplerin çığ altında kalan minibüse ulaştığını aktaran Bilmez, "5 kişi sağ kurtarıldı. Aramada maalesef çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerimizin söz konusu bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.