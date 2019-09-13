Haberler » Güncel » Haber

Van Valisi Bilmez'den Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı yayımladı.

13.09.2019 14:55Van Valisi Bilmez'den Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır'daki sivil şehitler için taziye mesajı yayımladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır'da, terör örgütü mensupları tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 sivil vatandaş için taziye mesajı yayımlardı. Valilik mesajında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi. - VAN

Emin Bilmez, Diyarbakır, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:33 Emine erdoğan, esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı
16:32 Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası
16:32 İBB'de işten çıkarmalar
16:32 Çankayalı muhtarlar Safranbolu'da
16:32 Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine başladı
16:31 Kılca: "Hemşehrilerimizin hem derdine hem de mutluluğuna ortağız"
16:30 Simav'da aşure ikramı