10.07.2019 13:52
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Van Valisi Bilmez'den Hakkari'ye ziyaret

Van Valisi Bilmez

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari'de bazı ziyaretlerde bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari'de bazı ziyaretlerde bulundu.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kente gelen Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı.
Bilmez, makamında ziyaret ettiği Akbıyık ile bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Bilmez'e plaket takdim etti.
Vali Bilmez, Akbıyık ile İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra Mir Kalesini gezdi.
Kaynak: AA
Emin Bilmez, Jandarma, Hakkari, Van, Güncel

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