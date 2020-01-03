Haberler » Güncel » Van Valisi Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Haber

Van Valisi Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

03.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:10 Van Valisi Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hayvan Kesim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte yapımı tamamlanan yeni hayvan kesimhanesi ile eski kesimhanede incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük hayvan kesim merkezlerinden biri olan Erciş'e, Van Büyük Şehir Belediyesinin DAP desteğiyle yaptırdığı yeni model hayvan kesimhanesi binasını yerinde gördüklerini belirterek, " Van Büyükşehir Belediyesinin DAP desteğiyle yaptırdığı yeni model modern hayvan kesimhanesi inşaatı tamamlandı. İnşallah yakında devreye alınacak. Bu arada, eski kesimhane de faal durumda hizmet vermeye devam ediyor. Yan tarafından hemen hayvan pazarımız mevcut. Bugün burada hem inşaatı biten kesimhaneyi görmek, hem de var olan kesimhaneyi görüp eksikliklerin tespiti için incelemelerde bulunduk. Hayvan kesimhanesi bölgenin en faal kesimhanelerinden biridir. İnşallah daha sağlıklı ve hijyen bir ortamda kesim hanelerimiz Erciş'e ve bölgeye hizmet verecektir" dedi.

Bilmez, buradaki incelemelerinin ardından karayoluyla Van'a hareket etti. - VAN

Emin Bilmez, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:13   İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı (2) - Haber
20:12   Kasım Süleymani'nin cenazesi pazar günü İran'da defnedilecek - Haber
20:10   Yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı - Haber
20:10   Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Haber
20:10   Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 20:14:15