Van Valisi Bilmez: Kentimiz Yatırım Açısından Çok Uygun

Kaynak: DHA

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentin en büyük sıkıntısının işsizlik olduğunu belirterek, "Kentimiz yatırım açısından çok uygun bir il. Ekonomik anlamda potansiyeli var. Van sadece kendisine değil, birkaç Van'ın işsiz insanlarını da istihdam edecek potansiyele sahiptir" dedi.İpekyolu Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile muhtarlar katıldı.Toplantının açılış konuşmasını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk yaptı. İpekyolu ilçesinin 312 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Öztürk, mevcut 50 mahalle muhtarıyla çok uyumlu bir çalışma yürüttüklerine dikkat çekti. Kaymakamlık ve belediye olarak hiç ayrım yapmadan en ücra mahallelere kadar her alanda vatandaşa hizmet götürdüklerini vurgulayan Öztürk, vatandaşların da bu hizmetlerden memnun olduğunu söyledi.Vali Mehmet Emin Bilmez ise, muhtarların devletin önemli bir unsuru olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı muhtarlar toplantısını yerelde de devam ediyoruz. Muhtar sosyal birçok etkinliğin içinde olan kişilerdir. Muhtarlık vatandaşın sorunlarını kamu kurumlarına ulaştırıp çözüm bulmak için çalışan bir kuruluştur. Devlet muhtarlara çok önem veriyor. Muhtarların etkinliğinin arttırılması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde daire başkanlığı kuruldu. Artık muhtarların muhatap olduğu bir başkanlık var" dedi.Muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini ifade eden Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu devlet, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin devleti. Herkes bu devletin sahibidir. Bayrak herkesin bayrağıdır. Bu ülke ve bayrak bizim. Eskiden yol açılsın, stabilize yapılsın isterdik. Şimdi artık sıcak asfalt istiyoruz. Vatandaşın devletten her türlü hizmeti istemeye hakkı var. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, hiçbir mahalleli de kendisini öteki görmesin. Herkese yaklaşımımız eşittir. Ancak devletinde kanunları düzeni var. Devlet de vatandaşından sadakat ister. Bizim kentimizin en büyük sorunu işsizlik. Bunun sebebi de güvenliğin olmaması. Bu işsizlik sıkıntısının ortadan kaldırılması için buralara iş adamlarının yatırım yapması gerekiyor. Buraya yatırım gelmedikçe işsizlik de, sorun da bitmez. Kentimiz yatırım açısından çok uygun bir il. Ekonomik anlamda potansiyeli var. Van sadece kendisine değil, birkaç Van'ın işsiz insanlarını da istihdam edecek potansiyele sahiptir. Asayiş ve huzura ihtiyacımız var. Kentimize, ülkemize, çocuklarımıza huzurumuza sahip çıkalım."Toplantı muhtarların sorun ve taleplerini iletmesiyle ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.- Van