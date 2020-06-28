Van Valisi Bilmez, koyun kırktı

Van Valisi Bilmez, koyun kırktıVAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi'nde koyunların yünlerini kırkan ve süt sağanları ziyaret etti.

28.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:26
Van Valisi Bilmez, koyun kırktı
VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi'nde koyunların yünlerini kırkan ve süt sağanları ziyaret etti. Vali Bilmez, bir koyunu kırkıp, süt sağan kadınları izledi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi'nde süt sağan ve koyunların yününü kırpkan vatandaşları ziyaret etti. Süt sağan kadınlar ve koyunların yününü kırkanları izleyip, sohbet eden Vali Bilmez, yoğun istek üzerine makası eline alıp, bir koyunun yününü kırktı. Bilmez, koyun kırkmanın inceliklerini sorduğu vatandaşlarla fotoğraf çektirip, kolaylıklar dileyerek bölgeden ayrıldı. Van Valisi Bilmez, koyun kırktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emin Bilmez, Narlıca, Çatak, Van, Güncel, Haber

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