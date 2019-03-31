Van Valisi Bilmez Oyunu Kullandı

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez
ve eşi Meral Bilmez, oylarını kullandı. Vali Bilmez, oy verme işleminin il genelinde sorunsuz bir şekilde sürdüğünü söyledi.
Vali Bilmez, saat 12.00 sıralarında oy kullanmak için eşi Meral Bilmez ile birlikte Edremit ilçesinde bulunan Hilmi Irak
Ortaokulu'na geldi. 1229 numaralı sandıkta oyunu kullanan ve sandık görevlilerine kolaylık dileyen Vali Bilmez, okul çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Oy verme işleminin il genelinde sorunsuz bir şekilde sürdüğüne dikkat çeken Vali Bilmez, "Halkımızın milli iradesinin sandıkta özgür ve sorunsuz bir şekilde tecelli etmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Bizler de geldik ve oyumuzu kullandık. Genelde sandıklara baktığımızda yüzde 40-50 civarında oy kullanılmış. İnşallah kazasız ve belasız bir seçim geçireceğiz. Seçim sonucunun da ilimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
- Van
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Kaynak: DHA