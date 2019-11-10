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Van Valisi Bilmez, "vira bismillah" diyerek gölden ağ çekti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne atılan ağları çekti, balık ayıkladı.

10.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:08Van Valisi Bilmez,
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne atılan ağları çekti, balık ayıkladı.
Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefalinin sofralara yolculuğunu ve balıkçıların çalışmasını yerinde görmek isteyen Bilmez, ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki balıkçılarla Van Gölü'ne açıldı, ağ çekip, balık ayıkladı.
Dereağzı, Altınsaç ve İnköy Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mirza Teran ve balıkçılar tarafından karşılanan Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş'tan inci kefali hakkında bilgi aldı.

Daha sonra tekneyle Dereağzı Mahallesi kıyısından göle açılan Bilmez ve beraberindekiler, ağların bulunduğu bölgede demir attı. Balıkçılarla göldeki ağları çeken Bilmez, daha sonra da balık ayıkladı.
Duygusal bir gün yaşadığını belirten Bilmez, 20 yıl önce nesli tükenmek üzere olan inci kefalinin korunması için çaba gösterildiğini söyledi.
O dönemde YYÜ'de görev yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın balığın neslinin korunması için büyük bir mücadele verdiğini anlatan Bilmez, şunları kaydetti:
"Hocamız, bu bölgede balığın koruma altına alınması ve derelerde değil gölde tutulması, yavru bırakacağı sezonun dışında balıkçılık yapılması için emek verdi. Bugün de Mustafa Akkuş hocamız bayrağı devralarak kararlılıkla yoluna devam ediyor. 150'ye yakın teknenin ve bine yakın balıkçının bu gölden geçimini temin ettiğine şahitlik etmek mutluluk vericidir. Bugün bir grup balıkçımızla 'Vira bismillah' deyip balık ağlarını çekmeye çıktık. 20 yıl öncesiyle 20 yıl sonrasına şahitlik ettim. Çok duygulandım. Burada bir kuruş para harcamadan binlerce kişi rızkını temin ediyor. İnşallah koruma tedbirleri ile balığımızın popülasyonu artacak ve daha çok insan buradan geçimini sağlayacak."
Bilmez'e Gevaş Kaymakamı Hasan Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu eşlik etti.

Van Gölü, Gevaş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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