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Van Valisi: "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybımız yok"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran'daki depremin kentte de hissedildiğini, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

23.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:18Van Valisi:
Valisi Mehmet Emin Bilmez, 'daki depremin kentte de hissedildiğini, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı. Bilmez, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız yoktur. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Emin Bilmez, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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