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Van valizinde uyuşturucuyla yakalanan iranlı gözaltına alındı

Valizinde uyuşturucuyla yakalanan İranlı gözaltına alındıVan'da, Ferit Melen Havalimanı'nda valizinde 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirilen İran uyruklu F.A. gözaltına alındı.

10.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:58
Valizinde uyuşturucuyla yakalanan İranlı gözaltına alındı
'da, Ferit Melen Havalimanı'nda valizinde 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirilen İran uyruklu F.A. gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A.'nın giriş kontrol noktasında, X- Ray cihazına bıraktığı valizinde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, valizin taban kısmına gizlenmiş, 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Van valizinde uyuşturucuyla yakalanan iranlı gözaltına alındı

Ferit Melen, İran, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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