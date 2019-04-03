Van Van'da 'Mavi Balina' Ölüm Getirdi

Van
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ABİ ERKAÇMAZ, 'ACIMIZ BÜYÜK HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN'
Hayatını kaybeden Sevda'nın ailesi taziyeleri kabul ederken, abisi Haluk Erkaçmaz, ailelerin ve okul yönetimlerinin çocuklara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Erkaçmaz, "Acımı belki ifade edemem ama herkesin çocuğuna sahip çıkmasını istiyorum. Okul yönetimleri öğrencilerine sahip çıksın. Evde herhangi bir telefonu yoktu. Evde internet yoktu. Televizyon
ve annemin tuşlu telefonundan başka birşey yok. Tuşlu telefonda ne oynayabilirki? Sevda bize hiçbir şey fark ettirmedi. Keşke birşeyler fark etseydik. Çocuk intihar ettikten sonra kolunda dövmeler olduğunu falan söylediler. Bizim acımız çok büyük dilerim ki başka aileler yanmasın" dedi.
Van, Güncel
Kaynak: DHA