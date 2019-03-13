Van Van Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu 9 Gözaltı

Kaynak: DHA

Van merkezli 3 ilde terör operasyonu 9 gözaltıVan merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKKKCK işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKKKCK işbirlikçisi olduğu öne sürülen 11 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Van merkezli Başkale, Çaldıran ve Özalp ilçeleri ile Denizli ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, adreslerinde ve yapılan üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.