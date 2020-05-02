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VAN VATANDAŞLAR ENERJİ KESİNTİSİ YAŞAMASIN DİYE GÖREV BAŞINDALAR

VAN'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, vatandaşların kesintisiz elektrik almaları için çalışmalarını sürdürüyor.

02.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:52
VAN'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, vatandaşların kesintisiz elektrik almaları için çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında salgın riskini en aza indirmek için 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diğer günlerde de vatandaşların zorunlu haller dışında evde kaldığı bu süreçte, yasaktan muaf olanlar arasında VEDAŞ ekipleri de bulunuyor. Ekipler evde kalan vatandaşların elektrik kesintisi yaşamaması için çalışmalarını sahada sürdürüyor. Ekipler hizmet bölgeleri, kışın kar yağışının en fazla olduğu Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerini kapsarken, kent merkezinden sınırın sıfır noktasına kadar aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
VEDAŞ ekipleri sadece arıza olan bölgelerde değil, trafo ve pano kontrolleri, iletken ve izolatörlerde izolasyon yapılması, iletkenlere temas eden ağaçların budanması gibi arızaları önleyici çalışmalar da yapıyor. Kışın metrelerce karda olduğu gibi yaz aylarında da aşırı sıcaklarda, her türlü hava şartlarında görev yapan ekipler, arızalara ulaşmak içinde büyük emek harcıyor. Kimi zaman araçların ulaşamadığı yerlerde ise kilometrelerce yol yürüyerek arızanın yaşandığı bölgeye gidiyor.
Van'ın Özalp ilçesi yolundaki İpekyolu ilçesine bağlı Aşağıçitli Mahallesi'nde bir arızayı gidermek için çalışan ekipler, güvenliklerini sağladıktan sonra elektrik direklerine çıkarak arızayı giderdi. VEDAŞ Kırsal Arıza Şefi Tuncer Taş, her koşulda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Taş, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar evlerinde şuan ve bizde onların elektrik kesintisi yaşamamaları için çalışmalarımızı sürdürüyor. Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutluyorum" dedi. VAN VATANDAŞLAR ENERJİ KESİNTİSİ YAŞAMASIN DİYE GÖREV BAŞINDALAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Van, Güncel, Haber

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