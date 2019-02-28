Van ve Bitlis'te 432 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Kaynak: DHA

Van ve Bitlis'te 432 yerleşim biriminin yolu kardan kapandıVAN ve Bitlis'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 432 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Bitlis merkezde, ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra için yarım gün tatil edilirken, Van'ın Başkale ilçesinde aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle takla atan minibüs karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Van çevresi ile Bitlis'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayata durma noktasına getirdi. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı nedeniyle Van'da 105 mahalle ve 139 mezrada ulaşım sağlanamazken, Başkale-Hakkari karayolunda aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle takla atan minibüs, yol çalışması yapan belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma yürütüyor.BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİKar yağışının etkili olduğu Bitlis'te ise 188 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle Bitlis Merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra için yarım gün tatil edilirken, kentteki kar kalınlığının iki metreyi aştığı belirtildi. Kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.