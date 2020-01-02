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Van ve Bitlis'te 61 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

02.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:02 Van ve Bitlis'te 61 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
ve 'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, , Başkale, Saray ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolunun kapandığı belirtildi.
Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Bitlis'te de kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 3, Hakkari'de sıfırın altında 2, Bitlis'te sıfır ve 'ta 2 derece olması bekleniyor.
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Öte yandan, Muş'ta kırsal kesimde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 3 saat mahsur kalan 20 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Derecik köy mevkisinde, 20 kişinin bulunduğu minibüs olumsuz hava koşulları yüzünden mahsur kaldı.

Durumun İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlattı. İş makinesinin yolu ulaşıma açması sonrası minibüs köye ulaştı.
Mahsur kalanlardan Mehmet Polat, yoğun kar ve tipi nedeniyle aracın ilerlemekte güçlük çektiğini ifade ederek, "Yolda mahsur kaldık. Yaklaşık 3 saattir yoldayız. İl Özel İdaresi ekipleri gelip yolları açtı. Allah devletten razı olsun." dedi.

Bahçesaray, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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