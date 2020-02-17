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Van ve Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

17.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:58Van ve Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
ve 'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü, ulaşımda aksamaların yaşandığı belirtildi.

Van- Geçidi'nin saat 17.30 itibarıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Van-Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşımın sağlandığı Bitlis'in Hizan-Bahçesaray yolunun 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Güzeldere, Başkale, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: AA

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