Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Van ve Bitlis'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Güncel

Van ve Bitlis'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

19.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:02
Van ve Bitlis'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Van ve Bitlis 'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ya da pencerelere çıktı.

Vatandaşlar alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.

Eylem yaklaşık bir dakika sürdü.
Vatandaşlardan Taylan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir durumdan geçildiğini belirterek, "Böyle bir dönemde kenetlenerek bu sorunun üstünden gelebiliriz. Salgına karşı bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğumuz hastaneler ve sağlık çalışanlarıdır. Onlara moral vermek için bir dakika evlerimizin balkonlarından destek olmak istedik." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Bitlis, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Güncel
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Londra’da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Güncel
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Loading