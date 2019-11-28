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Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili oldu

VAN ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

28.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:07Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili oldu

VAN ve 'nin ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yüksekova ilçe merkezine yılın ilk karı düşerken, 'ın ilçelerine bağlı 7 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde havanın soğumaya başlamasıyla birlikte dün akşam etkisini artıran yağmur, ilçe merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

7 YERLEŞİM BİRİMİNDE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Bu arada Van ve çevresinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yağıştan dolayı 7 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.



Yüksekova, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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