Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van ve Hakkari'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van ve Hakkari'den destek verildi.

01.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:50
Van ve Hakkari'den
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van ve Hakkari 'den destek verildi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak destek verdiğini duyurdu.
Akbıyık, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasını ilk etapta 1 maaşımla bende destekliyorum. Haydi Hakkari. Zaman birlik zamanı, milli dayanışma vakti." ifadelerini kullandı.
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kampanyaya bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.
Van
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da kampanyaya 1 aylık maaşını bağışladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 65 yaş üstü bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını veren Say, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına da 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.
Yaşanan sürecin atlatılması için dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Say, imkanı olan herkesin kampanyaya destek vermesi çağrıda bulundu.
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da kampanyaya 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.
Belediye olarak salgının ilk anından itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Tanış, "Bugünlerde birlik ve beraberlik ruhuna daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İmkanı olan herkesin kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Bu zorlu süreç elbet geride kalacak ancak her zaman olduğu gibi bu dönemde de milletimizin fedakarlığı ve dayanışması hafızalarda kalacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hakkari, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Van ve Hakkari'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun yardım kampanyasına tepki Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi Haberler
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

15:46: flash - Haber 15:46: flaş - Haber 15:46: Ünsal Group'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 15:46: Taliban heyeti 18 yılın ardından ilk kez Kabil'e geldi - Haber 15:44: Diyarbakır anneleri koronavirüs tedbiriyle evlat nöbetini sürdürüyor - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:39: Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi - Haber 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 11:13: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı - Ekonomi