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VAN Yasak yüzünden sokağa çıkamadı, kızının 13'üncü yaş pastasını polis getirdi

Yasak yüzünden sokağa çıkamadı, kızının 13'üncü yaş pastasını polis getirdiVAN'da, hodgkin lenfoma ve ataksi telenjiektazi hastası kızı Hicret Saymaz'a (13) doğum günü pastası almak için yasak nedeniyle dışarı çıkamayan Muhabbet Saymaz, 155'i arayarak, yardım istedi.

20.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:32
Yasak yüzünden sokağa çıkamadı, kızının 13'üncü yaş pastasını polis getirdi
VAN'da, hodgkin lenfoma ve ataksi telenjiektazi hastası kızı Hicret Saymaz'a (13) doğum günü pastası almak için yasak nedeniyle dışarı çıkamayan Muhabbet Saymaz, 155'i arayarak, yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu ise annesinin telefonu üzerine eve pasta götürerek, Hicret'e doğum günü sürprizi yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün yasağın son gününde, Van 'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde oturan Muhabbet Saymaz, '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, hodgkin lenfoma ve ataksi telenjiektazi hastası olan kızı Hicret Saymaz'ın 13'üncü yaş günü için pasta getirmelerini rica etti. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, pasta alarak, ailenin evine gitti. Hicret'e doğum günü sürprizi yapılırken, aile ile birlikte polisler de doğum günü kutlamasına eşlik etti. Muhabbet Saymaz, polislere ilgileri için teşekkür etti. VAN Yasak yüzünden sokağa çıkamadı, kızının 13’üncü yaş pastasını polis getirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Van, Güncel
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