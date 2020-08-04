VAN Yolda bulduğu ağır yaralı kediyi tedavi ettirip, 3 gün başında bekledi

Yolda bulduğu ağır yaralı kediyi tedavi ettirip, 3 gün başında bekledi

VAN'ın Erciş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Sinan Ağlar (40), yol kenarında yaralı halde bulduğu kediyi, Van'daki özel bir klinikte 750 lira harcayarak tedavi ettirdi. 3 gün boyunca kedinin başından ayrılmayarak iyileşmesini ve toparlanmasını bekleyen Ağlar, farklı göz renklerine sahip kedisine 'Şanslı' ismini verdi. Kurban Bayramı'nın 1'inci günü otomobiliyle gezintiye çıkan Beden Eğitimi Öğretmeni Ağlar, İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Van- Ağrı karayolunda bir kedinin yol kenarında ağır yaralı olarak yatığını görünce hemen otomobilini durdurararak yardıma koştu. Ağlar, vücudunda derin diş izleri bulunan kediyi alarak 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van'daki özel bir kliniğe ulaştırdı. Ağır yaralı Van Kedesi, burada 2.5 saat süren ameliyata alınarak tedavisi yapıldı. Beden Eğitimi Öğretmeni Ağlar da 3 gün boyunca iyleşmesi ve toparlanması için kedinin başında bekledi. Sırt ve karın bölgesine 44 dikiş atılan kedi iyleşip toparlanınca da Öğretmen Ağlar tarafından eve götürüldü. Farklı göz renkleri bulunan kedisine "Şanslı" ismini verdiklerini ve bundan sonra evinde bakacağını anlatan Ağlar, "Erciş Şeker Fabrikası civarında gezerken, yol ortasında bir haraket gördüm. Önce çocuk olduğunu zannettim. Yanına gidince ağrı bir şekilde yara almış bir kedi yerde yatıyordu. Onu alıp ilçe merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van'a götürdüm. Özel bir klinikte kediyi ameliyata aldılar. Farklı göz renklerini de iyleşip gözlerini açınca fark ettim. Vahşi hayvanların kediye zarar vardiklerini düşünüyorum" dedi. Kediye bundan sonra evinde bakacağını da belirten Ağlar, "Annemler Van'da yaşıyor. Annem kediye 'Şanslı' ismini verdi. Bizde aile olarak karar aldık ve kediyi artık kendi evimizde besleyip bakacağız. Kedinin bu yaşadığı evreyi ve sağlığına kavuşmasını sosyal medyadan paylaştığımızda binlerce yorum ve teşekkür geldi. Herkesin bu konulara hassasiyet göstermesini tavsiye diliyorum" diye konuştu