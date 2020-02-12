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Van yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Van ve Hakkari'de ulaşım güçlükle sağlanırken birçok yol kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

12.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:47Van yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ve 'de ulaşım güçlükle sağlanırken birçok yol kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.


Van-Hakkari karayolunun 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı. Yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam eden yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda saatlerce mahsur kalan sürücüler araçlarına zincir bağladı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışını ardından tipi ve fırtına dolayısıyla geçitte mahsur kalan vatandaşlar tipinin şiddeti nedeniyle dışarı bile çıkamadıklarını belirterek, "Araçlarımızda mahsur kaldık. 3 saattir burada bekliyoruz. Yardım ekiplerinin biran önce gelmesi gerekiyor. Bazı araçlarda hasta olan vatandaşlar var. Görüş mesafesi çok kısıtlı" dediler. Yolda mahsur kalan araçların yardımına Karayolları ekipleri koştu. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı. - VAN


Hakkari, Araç, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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