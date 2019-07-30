Haberler» Güncel» Haber

VAN Yün çuvalları arasından uyuşturucu çıktı

Yün çuvalları arasından uyuşturucu çıktıVan'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette, yün çuvalları içerisine gizlenmiş 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi.

30.07.2019 13:25
VAN Yün çuvalları arasından uyuşturucu çıktı
Yün çuvalları arasından uyuşturucu çıktı
Van'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette, yün çuvalları içerisine gizlenmiş 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, 61 plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonette narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada aracın kasasındaki yün çuvalları içerisine zulalanmış, 34 paket içinde toplam 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Z.R. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Polis, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:52   Kimya Bölümü Başkanı uyardı: "Evde üretilen alkolü tüketmenin sonu ölüm"
14:52   AK Parti kapatma davasının 11. yılı
14:52   Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
14:51   Kazım Kurt Belediye Başkanları Çalıştayına katıldı
14:51   Ataser Group, 1,2 milyon TL yatırımla kaplama sektörüne girdi
14:51   Gümüşhane'de havalimanı inşaatında çalışmalar pistte sürüyor
14:50   Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Bodrum'da yatırım yapacağı iddia edildi