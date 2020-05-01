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VAN Yüz siperliği ve maske üretip, ücretsiz dağıtıyorlar

Yüz siperliği ve maske üretip, ücretsiz dağıtıyorlarVAN'ın Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çalışan 8 görevli ve gönüllüler, koronavirüsle mücadele kapsamında 4 bin yüz siperliği ile maske üretip, kurum ve kuruluşlara ücretsiz dağıttı.

01.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:56
Yüz siperliği ve maske üretip, ücretsiz dağıtıyorlar
VAN'ın Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çalışan 8 görevli ve gönüllüler, koronavirüsle mücadele kapsamında 4 bin yüz siperliği ile maske üretip, kurum ve kuruluşlara ücretsiz dağıttı.
Gençlik Merkezi'nde kurulan atölyede görev yapan personel ve gönüllüler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, üretim gerçekleştiriyor. Yoğun mesai yapan personeli ve gönüllüler, 3'üncü kez 100 siperlik üreterek, İlçe Sağlık Müdürü Bayram Mercimek'e teslim etti. Gençlik Merkezi Müdürü Arif Taşdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, "Personel ve gönüllülerimiz ile beraber tatil yapmadan şu ana kadar 4 bin yüz siperliği ve maske üretip başta sağlık çalışanları, güvenlik güçlerimiz, kurum, kuruluş ve çevre ilçelere ücretsiz dağıttık. Amacımız 10 bin maske üretip, fırıncılara, marketlere ve diğer esnafımıza ücretsiz vermektir" diye konuştu. İlçe Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Bayram Mercimek ise salgın döneminde birçok kurum ve kuruluşun sağlık çalışanlarına destek verdiğini dile getirerek, "Erciş Gençlik Merkezi de 3'üncü defa olmak üzere çalışanlarımıza yüz siperliği getirerek, salgınla mücadelede moral ve motivasyonumuzu artırarak gücümüze güç kattılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. VAN Yüz siperliği ve maske üretip, ücretsiz dağıtıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel, Haber

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