VAN YÜZEREK KURTULAN MEDENİ AKBAŞ YER GÖSTERDİ

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(2)Tekneden yüzerek kurtulup kıyıya çıktığı belirtilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akbaş, yine kelepçeli olarak yer göstermesi için Jandarma ekipleri tarafından aramaların yoğun olarak...

30.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:25
Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(2)
Tekneden yüzerek kurtulup kıyıya çıktığı belirtilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akbaş, yine kelepçeli olarak yer göstermesi için Jandarma ekipleri tarafından aramaların yoğun olarak sürdürüldüğü bölgeye getirildi. Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı'na bağlı botla Çarpanak adası çevresinde yer gösteren Akbaş, daha sonra geri götürüldü.
Bu arada, helikopter desteği ile sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, Çarpanak adasının karşı tarafında bulunan iskele ve çevresine ise güvenlik şeridi çekildi. Arama kurtarma çalışmalarının akşam saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi. VAN YÜZEREK KURTULAN MEDENİ AKBAŞ YER GÖSTERDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Gölü, Jandarma, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››VAN YÜZEREK KURTULAN MEDENİ AKBAŞ YER GÖSTERDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:51: Son dakika... Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na doğru - Haber 13:50: ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU YANDI - Haber 13:49: Artvin'de yeniden artan 'vaka' endişesi - Haber 13:49: ZONGULDAK Fatih Sondaj Gemisi, Zonguldak'ta - Haber 13:49: MEB'den lise ve üniversite sınavlarına giren öğrencilere "tercih danışmanlığı" desteği - Haber 12:32: Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı - Haber 12:25: İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi - Haber 10:11: Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi - Spor 18:33: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz - Haber 17:07: Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi - Ekonomi