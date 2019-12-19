Haberler » Güncel » Van YYÜ'de 'Elektrik Enerjisi' konulu panel - Haber

Van YYÜ'de "Elektrik Enerjisi" konulu panel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesinde "Elektrik Enerjisi" konulu bir panel düzenlendi.

19.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:47 Van YYÜ'de
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesinde "Elektrik Enerjisi" konulu bir panel düzenlendi.

Van YYÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Yüksek Teknoloji Topluluğunun düzenlediği "Elektrik Enerjisi" paneli, Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapıldı. Panelden önce Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Genç'in moderatörlüğünde panele geçildi.

Panelde; VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, TEİAŞ 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar ve VEDAŞ Proje Tesis Grup Müdürü Orhan Gültepe birer sunum yaptı.

Panele Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuri Almalı, VEDAŞ Yatırım Tesis Yöneticisi Ahmet Durgun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40   Bolu 2019 yılı deprem istatistikleri - Haber
16:40   Türkiye ve Malezya İslamofobiyle ortak mücadele edecek - Haber
16:40   Giresun Belediyesi araç parkını güçlendiriyor - Haber
16:40   ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç Kocaeli'de defnedildi - Haber
16:39   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:48:54