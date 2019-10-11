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Van YYÜ'de "Gelecekte Turizm" söyleşisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Konseyi, Turizm Topluluğu, İnovatif Girişimciler ve Proje Topluluğu tarafından organize edilen "Gelecekte Turizm" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

11.10.2019 16:06Van YYÜ'de
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Konseyi, Turizm Topluluğu, İnovatif Girişimciler ve Proje Topluluğu tarafından organize edilen "Gelecekte Turizm" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, "Üniversitemizde öğrencilerimiz tarafından kurulan topluluklarımızın böylesi güzel organizasyonlar yapması bizleri mutlu ediyor. Bugün turizm alanında önemli başarılara imza atmış Dr. Cem Kınay Beyin konuşmacı olduğu söyleşi öğrencilerimize ışık tutacak. Üniversitemize gelerek bilgi ve birikimi ile tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak olan Kınay'a teşekkür ederim" dedi.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Aleeddinoğlu'nun da bir konuşma yaptığı programda, Dr. Cem Kınay "Gelecekte Turizm" konulu bir sunum yaptı. Çok sayıda kişinin katıldığı söyleşinin sonunda Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri tarafından Dr. Kınay'a bir plaket verildi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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