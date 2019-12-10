Van YYÜ'de "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri Beşiktaşlılar (ÜNİBJK) ile Gölkentliler Topluluğu tarafından "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte resim sergisi, sinema ve tiyatro gösterimiyle canlı müzik dinletisi yapıldı.

YYÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin desteklediği etkinlikte konuşan ÜNİBJK sorumlusu Hilal Karacan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Kadına şiddet konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlediklerini belirten Karacan, şunları kaydetti:

"Bugünkü gençler, bu meseleye sahip çıkarsa gelecekte kadına şiddet daha az konuşulan bir konu olur belki. Kadına şiddet insanlara yakışmayan bir durumdur. Dünya nezdinde tüm müreffeh toplumlar, kadına verdikleri değer oranında büyümüşlerdir. Bizleri büyüten bu yaşa getiren annelerimizin ve kadınlarımızın hakkı şiddete maruz kalmak değildir. Üniversite topluluğu olarak gerek psikolojik gerekse fiziksel şiddete maruz kalmış tüm kadınların yanında olacağız."

Kaynak: AA