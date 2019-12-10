Haberler » Güncel » Van YYÜ'de 'Kadına Şiddet Hayır' etkinliği - Haber

Van YYÜ'de "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri Beşiktaşlılar (ÜNİBJK) ile Gölkentliler Topluluğu tarafından "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği düzenlendi.

10.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:32Van YYÜ'de
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri Beşiktaşlılar (ÜNİBJK) ile Gölkentliler Topluluğu tarafından "Kadına Şiddet Hayır" etkinliği düzenlendi.
Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte resim sergisi, sinema ve tiyatro gösterimiyle canlı müzik dinletisi yapıldı.
YYÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin desteklediği etkinlikte konuşan ÜNİBJK sorumlusu Hilal Karacan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.
Kadına şiddet konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlediklerini belirten Karacan, şunları kaydetti:
"Bugünkü gençler, bu meseleye sahip çıkarsa gelecekte kadına şiddet daha az konuşulan bir konu olur belki. Kadına şiddet insanlara yakışmayan bir durumdur. Dünya nezdinde tüm müreffeh toplumlar, kadına verdikleri değer oranında büyümüşlerdir. Bizleri büyüten bu yaşa getiren annelerimizin ve kadınlarımızın hakkı şiddete maruz kalmak değildir. Üniversite topluluğu olarak gerek psikolojik gerekse fiziksel şiddete maruz kalmış tüm kadınların yanında olacağız."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:04 Artvin'de çatı yangını - Haber
10:04 Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Haber
10:04 Renault MAİS'e 4 ödül - Haber
10:04 Mısır cezaevindeki koşullara dikkat çekmek için meşalelerle yürünecek - Haber
10:00 AESOB Başkanı Dere: "Esnaf, turizmden hakettiği payı alamıyor" - Haber
09:54 Canan Karatay'ın tavuk döner çıkışına sektörün temsilcileri ateş püskürdü - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
20:58 İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi - Haber
19:51 Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
10.12.2019 10:06:25