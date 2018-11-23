Van Yyü'de Öğretmenler Günü Kutlandı

23 Kasım 2018 Cuma 17:21



23 Kasım 2018 Cuma 17:21

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte öğretmenler günü ile ilgili bir panel, konser, resim sergisi ve ayran aşı ikramı yapıldı.YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle bir dizi etkinlikle kutlandı. YYÜ Eğitim Fakültesi'nin organize ettiği etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal insanların gelişmesinin temelinde öğretmenlerin olduğuna dikkat çekerek herkesin hayatında iz bırakan kişilerin de yine öğretmenler olduğunu söyledi.YYÜ eğitim fakültesinin bugüne kadar çok sayıda öğretmen yetiştirdiğini ifade eden Rektör Battal, "Türkiye'nin neresine gidersek gidelim orada mutlaka karşımıza YYÜ mezunu bir öğretmen arkadaşımız çıkıyor. Van YYÜ gerçekten ülkemize her alanda öğretmen yetiştirdi. YYÜ yetiştirdiği bu öğretmenlerle ülkemizin geleceğini şekillendiren, gelişmesine de katkı sağlayan bir üniversitedir. Bundan sonra da katkı sağlamaya devam edecektir. Ben tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarının gününü kutluyorum. Böylesi önemli bir günde bu programı organize eden başta dekan arkadaşımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum" dedi.Rektör Battal'ın konuşmasından sonra Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü ile Zeve İlk ve Orta Okulu'nun öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisinde birbirinden güzel eserler seslendirildi. Müzik dinletisinin ardından öğretmenler günü konulu panel düzenlendi.Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reha Saydan, akademisyenler, öğrenciler ve çoksa sayıda öğretmenin katıldığı etkinlik resim sergisi ve Van yöresine ait ayran aşı ikramı ile sona erdi. - VAN