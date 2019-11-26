Haberler » Güncel » Van YYÜ'de Öğretmenler Günü kutlandı - Haber

Van YYÜ'de Öğretmenler Günü kutlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle bir etkinlik gerçekleştirildi.

26.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:16Van YYÜ'de Öğretmenler Günü kutlandı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle bir etkinlik gerçekleştirildi.

Panel, sergi ve konser gibi etkinliklerin yer aldığı programa; Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Burada bulanan arkadaşlarımızın önemli bir bölümü öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye'de sayılı eğitim fakülteleri arasına girmeyi başarmış, eğitim kadrosu ile çok güçlü bir fakültedir. İnşallah bu fakülteyi daha yukarılara hep birlikte çıkaracağız. Benden önceki konuşmacılarımız, öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Öğretmenlik her konuda ülkenin en seçkin, en kıymetli ve en değerli mesleğidir. Ben başta eğitim fakültemiz olmak üzere bu programda emeği olan herkese teşekkür ederim. Hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik'in de bir konuşma yaptığı etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemiyle ilgili bir sunum yaptı. Konuşmalardan sonra "Öğretmen" konulu panele geçildi.

Panelin ardından "Fakülte Akademik Gençlik Korusu" bir müzik ziyafeti sundu. Müzik dinletisinin ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Sergisinin gezilmesiyle etkinlikler sona erdi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:07 Uluslararası sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı
12:06 Suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı
12:02 Eski müdür, 42 yıllık meslek hayatına noktayı koydu
12:02 Gönüllüler kuşları unutmadı
12:02 Pasinler Belediyesi'nden TOKİ atağı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:10 Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'li aradı ve 'İnce şu an iktidara hizmet ediyor' dedi
26.11.2019 12:08:44