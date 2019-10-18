Haberler » Güncel » Van YYÜ'de 'Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi' semineri

Van YYÜ'de "Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi" semineri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı tarafından organize edilen "Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi ile Kan ve Kök Hücre Bağışı Bilgilendirmesi" eğitim seminerleri, üniversitenin tüm birimlerini kapsayacak şekilde devam ediyor.

18.10.2019 15:18Van YYÜ'de
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı tarafından organize edilen "Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi ile Kan ve Kök Hücre Bağışı Bilgilendirmesi" eğitim seminerleri, üniversitenin tüm birimlerini kapsayacak şekilde devam ediyor.

Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı tarafından organize edilen seminerler, tüm fakülte ve yüksekokullarda her gün sabah ve öğleden sonra yapılıyor. Seminerlerin afetlere karşı hem öğrencileri hem de üniversite personelini bilgilendirme amaçlı yapıldığını ifade eden Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bu eğitim seminerlerinde afet yönetim bilincinin kamu kurumları aracılığıyla toplum geneline, aileye ve bireye aşılanmasını hedeflediklerini söyledi. Selçuk, "Doğusundan batısına kısa aralıklarla doğal afetlerle sarsılan ülkemizde toplumsal yardımlaşma ve dayanışma kültürünün daha da gelişmesi ancak bu çabalar ile mümkün olacaktır" dedi. - VAN

Deprem, AFAD, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:26 Milletvekili Tüfenkci MGC'yi ziyaret etti
16:31 Bursa almanya'da tren garında ölü bulunan mert'in babasından 'cinayet' iddiası
16:31 Diyarbakır eşinin üzerinde benzin döküp ateşe verdiği kadın, ikinci kattan atlamış
16:31 Erzurum 3 bin yıllık urartu yazıtına murç çaktılar
16:31 Şehit uzman çavuş, bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
16:31 Gaziantep minik öğrencilerden mehmetçiğe selam
16:30 Mobil Trafik Eğitim Tırı, Afyonkarahisar'da
18.10.2019 16:31:52