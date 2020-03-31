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Van YYÜ'de, video konferansla senato toplantısı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) haftalık senato toplantısı, koronavirüs önlemleri kapsamında, video konferans ile gerçekleştirildi.

31.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:25
Van YYÜ'de, video konferansla senato toplantısı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) haftalık senato toplantısı, koronavirüs önlemleri kapsamında, video konferans ile gerçekleştirildi. Üniversitenin üst yönetim organı olan senato, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığında, üyelerin bulundukları yerden görüntülü olarak bağlandıkları sistemle toplandı.

Van YYÜ senato toplantısı, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında video konferansla gerçekleştirildi. Toplantı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli Başkanlığı'nda, senato üyelerinin bulundukları yerden görüntülü bağlandıkları sistem üzerinden yapıldı. Bundan sonra gerçekleştirilecek toplantıların da bu yöntemle yapılacağını belirten Rektör Şevli, "Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk kez senato toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Koronavirüs tehdidi geçene kadar tüm senato ve yönetim kurulu toplantılarımızı kurduğumuz bu sistem üzerinden yapacağız. Herkes bulunduğu yerden görüntülü olarak bağlanıyor sisteme. Bugünkü toplantımızda koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler, alınması gereken tedbirler ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamı gibi konular görüşüldü" diye konuştu.

Rektör Şevli, uzaktan eğitime geçtiklerini de belirterek, "YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç hocamızın, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramaması için yükseköğretime 23 Mart 2020 tarihinde dijital ortamda devam edileceğini açıklamasıyla birlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi YUZEM birimimiz hemen hazırlıklara başlayarak uzaktan eğitime geçtik" dedi.

Öğrencilerin sağlığını önceleyerek eğitim ve öğretim faaliyetlerine 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitimle devam etmeye başladıklarını anlatan Rektör Şevli, "Süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Yaşanan bu sıkıntılı zamanlarda koordinasyonu iyi sağlayarak tüm birimlerimizle iletişimde olmayı sürdürmek zorundayız. Öğrencilerimiz için tüm olası senaryolara göre tedbirlerimizi alıyoruz. Uzaktan eğitimle birlikte akademik takvim üzerinde çalışıyoruz. Uzaktan eğitimle daha fazla senkron ders yapılmasını teşvik ediyoruz. Yaz aylarında yapılacak derslerin planlamalarını da kurullarımız hazırlıyorlar" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Van, Güncel
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