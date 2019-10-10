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Van YYÜ'den "Barış Pınarı Harekatı"na destek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdiğini açıkladı.

10.10.2019 11:38Van YYÜ'den
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdiğini açıkladı.
YYÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında "Barış Pınarı Harekatı"nın başlatıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile ülkemizin geleceği ve teminatı noktasında hayati bir karara imza atan devlet büyüklerimize, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı göğüs gererek, gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdüren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yüce Allah'tan muvaffakıyetler dileriz."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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