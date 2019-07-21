Van YYÜ, tercih çadırı kurdu

Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Yüseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla kent merkezinde tercih çadırı kurdu.
Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan çadırda görev alan üniversite öğretim görevlileri, öğrencilere tercih yaparken dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler verdi.
Çadırı ziyaret eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı açıklamada, Van'da tercih yapacak öğrencilere destek vermek amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.
Amaçlarının hem YYÜ'yü tanıtmak hem de öğrencilerin yanlış tercih yapmasını önlemek olduğunu vurgulayan Şevli, YYÜ Rehberlik Araştırma Merkezi ve Psikolojik Danışma Merkezinde öğretim görevlilerinin her türlü soruya yanıt vermeye çalıştığını aktardı.
Çadırı 2 günde 300 öğrencinin ziyaret ettiğini belirten Şevli, "Tercihlerin başlamasından itibaren buradaki yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Bütün tercih yapacak öğrencilere her türlü desteği vereceğiz. Nasıl tercih yapılır, dikkat etmesi gereken hususlar nedir bu konuda bilgiler veriyoruz. Öğrencilerin aldıkları puana göre Van YYÜ'de ya da diğer üniversitelerde yerleşebilecekleri bölümler konusunda değerli hocalarımız destek verecek." diye konuştu.
Şevli, farklı illerden öğrencilerin Van YYÜ'yü tercih etmeleri için tercih fuarları düzenleyeceklerini aktardı.