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Vana patladı, cadde göle döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Vana patladı, cadde göle döndü
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devam eden yeni su hattının çekilmesi için yapılan çalışmalar esnasında yoğun su basıncı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi'nin birleştiği noktada vana patladı. Patlayan yerdeki borudan fışkıran su, Kurtuluş Caddesini göle çevirdi. Ekiplerin müdahalesi sonrası vana tamir edilerek arıza giderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Caddesi, Tekirdağ, Malkara, Güncel

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