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VANESOB Başkanı Berge'den Başkale ilçesine ziyaret

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile ilçe esnafını ziyaret etti.

23.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:26 VANESOB Başkanı Berge'den Başkale ilçesine ziyaret
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile ilçe esnafını ziyaret etti.

VANESOB Başkanı İsa Berge ile Van Demirciler, Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'la bir araya geldiler. Kaymakam Solak'la Başkale'nin ekonomik durumu ve esnafıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Başkan Berge, daha sonra Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ile ilçe esnafını ziyaret etti. Van Demirciler, Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile birlikte iş yerlerini gezen Berge, esnafın sorunlarını dinledi. Sıcak karşılanan Berge, Başkale'de çarkın dönebilmesi adına çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Genel sorunları dile getiren esnafa çözüm olmak için ilgili kurumlarla irtibata geçeceklerini belirten VANESOB Başkanı Berge, "Burada esnafımızın ve sanatkarımızın büyük bir emeği var. Esnafımızın durumunu daha iyi noktalara taşımak adına çalışacağız. Başkale'ye açılacak olan sınırı kapısı ve Başkale Meslek Yüksekokulu için bizlerde oda olarak büyük çaba göstermekteyiz. Bizler bu sorunların çözümü için bir çalışma başlatacağız ve bu konuyu raporlaştırıp Ankara'ya dosya halinde sunacağız. Ayrıca Van milletvekillerimizin de konuyu meclise taşımalarını isteyeceğiz" dedi. - VAN

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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