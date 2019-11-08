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Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 9 Kasım Van depremi mesajı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen ve aralarında iki gazetecinin de hayatını kaybettiği depremin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:39 Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 9 Kasım Van depremi mesajı
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen ve aralarında iki gazetecinin de hayatını kaybettiği depremin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti tarafından sekiz yıl önce meydana gelen ve 2011 yılının ikinci depremi olarak hafızalara kaydolan depremin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Van'da son elli yılın en önemli afetlerinden olan 2011 yılında meydana gelen iki büyük deprem hepimizi derinden sarsmıştır. 9 Kasım 2011 yılındaki ikinci deprem iki meslektaşımızı da görev başında yakalamış, DHA muhabirleri Sabahattin Yılmaz ve Cem Emir yaşamını yitirmiştir. Van'da yıllar boyunca izleri çok zor silinecek yıkımlar oluşturan o depremin kentte görev yapan biz basın mensupları noktasında da şüphesiz unutulmayacak kayıpları oldu. O depremden gazeteciler olarak hem kentin, hem hemşehrilerimizin yaşadığı üzüntüye ortak olmakla birlikte iki meslektaşımızı, ağabeyimizi, arkadaşımızı yitirdik" denildi.

Mesajda, deprem tehlikesine rağmen görevlerini canhıraş şekilde yapan gazetecilerin toplumda hak ettiği değeri görmesi gerektiği belirtilerek, "Van'da meydana gelen birinci depremin üstünden iki-üç hafta geçmesine ve olası artçılara rağmen meslektaşlarımız görev yerinden ayrılmamış, peşinde koşmuş ve sürekli kamuoyunu aydınlatmaya gayret göstermiştir. Bu anlamda günümüzde gazetecilik mesleğinin daha iyi irdelenmesi, meslektaşlarımızın da hak ettiği değeri görmesini arzuluyoruz. 9 Kasım'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, kaybedilen iki gazetecinin acılarının hala yüreğimizdeki tazeliğini koruduğunu belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı. - VAN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Deprem, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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