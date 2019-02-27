Vanlı Atlet Avrupa ve Balkan Yarışmalarında Türkiye'yi Temsil Edecek

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Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı sporcularından Dilovan Bal, Avrupa ve Balkan yarışmalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan ve Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde Türkiye geneli 330 sporcunun katılımıyla 'disk atma, çekiç atma, gülle atma ve cirit atma' kategorilerinde gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarına Van'dan ilk defa katılımın sağlayan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcusu Dilovan Bal ise, disk atma branşında Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışta kazanmış olduğu 53.62'lik derecesi ile Avrupa barajını geçerek, yapılacak olan Avrupa ve Balkan yarışmalarında ise Türkiye'yi temsil edecek olan Bal, milli takım kadrosunda yer alma hakkı elde etti.Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü İbrahim Şenli, "Türkiye Atletizm Federasyonumuzun 2019 faaliyet programında yer alan ve ilimiz sporcuları ile birlikte 330 sporcumuzun katılım sağladığı Seyfi Alanya Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmalarına bizlerde ilimizden ilk defa katılım sağladık. Sporcumuz Dilovan Bal, disk atma branşında Türkiye birincisi olarak, aynı yarışta kazanmış olduğu 53.62'lik derecesi ile Avrupa barajını da geçerek ülkemizi Avrupa ve Balkan yarışmalarında temsil edecek ve milli takımımızın kadrosunda yer alma hakkı kazandı. Başarısından dolayı sporcumuz Dilovan Bal'ı ve bu zorlu parkurlarda mücadele sergileyen bütün sporcularımızı da yürekten kutluyoruz.İlimize kazandırdığımız bu başarılarımızın temelinde azimli, disiplinli ve programlı çalışmalarımızın olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. İnşallah atletizm branşımızdaki başarı çıtamızın böylesi zorlu ve çekişmeli yarışmalar sonucunda ferdi olarak kazandığımız derecelerimiz ile daha da üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Sporcumuz Dilovan Bal'ın kazandığı bu güzel başarılar; şu an alt yapıda yetişen yeni sporcularımıza çok iyi bir rol model olacağına inanıyoruz. İlimiz atletizm branşına vermiş oldukları desteklerinden dolayı başta İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN