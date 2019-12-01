Haberler » Spor » Vanlı atletlerden büyük başarı - Spor

Vanlı atletlerden büyük başarı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, atletizmde kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

01.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:01Vanlı atletlerden büyük başarı
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü, atletizmde kızlar kategorisinde üçüncüsü oldu.

Bünyesindeki atletizm, oryantiring, kadın voleybol, engelli badminton, engelli judo, kick boks, basketbol ve dağcılık branşlarında faaliyet yürüten Gençlik ve Spor Kulübü, başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Sakarya'da gerçekleştirilen U16-U18 Kulüplerarası Türkiye Şampiyonalarında yer alan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kızlar U16'da Türkiye üçüncüsü olurken, erkekler U16'da ise Türkiye yedincisi oldu.

Kazandıkları başarı kupası ve madalyalarla kente dönen atletizm takımı sporcuları, kendilerine gösterilen desteklerden ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN

Atletizm, Türkiye, Van, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:30 Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi
11:23 Bandırmaspor'a moral yemeği
11:24 Göztepe'de buruk sevinç
11:19 Orhangazi Spor Salonu'na çalışmalar devam ediyor
11:17 Amatör kulüpten okullara spor malzemesi desteği
1.12.2019 11:38:02