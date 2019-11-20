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Vanlı atletten dünya ikinciliği

Arjantin'de düzenlen Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasına katılan Vanlı Mahsun Değer, Dünya ikinciliği derecesi elde etti.

20.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:54Vanlı atletten dünya ikinciliği
'de düzenlen Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasına katılan Vanlı Mahsun Değer, Dünya ikinciliği derecesi elde etti.

Toplamda 50'den fazla ülkenin katılım gösterdiği şampiyonada, Milli Takımı büyük başarı elde etti. 15 Kasım 2019 tarihinde yapılan Dünya Gençler Dağ Koşusu Şampiyonasında Vanlı Mahsun Değer, genç erkekler kategorisinde yapılan yarışmalarda dünya ikincisi oldu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Milli Takımı Antrenörü Hüseyin Esen, Arjantin'de yapılan şampiyonaya yaklaşık 40 gün özel olarak 'nde hazırlandıklarını belirterek, "Oldukça verimli geçen bir kamp dönemi ardından takım halinde Arjantin'e hareket ettik. Bu şampiyonada tüm hedefimiz dünya birinciliğiydi ve bunun için sporcularımızla gerçekten çok çalıştık. Ancak dünya birinciliğini küçük bir farkla kaçırdık. Nihayetinde 50 ülkenin katıldığı şampiyonada kesinlikle küçümsenmeyecek bir başarı elde ettik ve atletizmde dünya ikincisi olduk. Tabi bu başarıyı elde etmemizde Atletizm Federasyonunun çok büyük emekleri ve destekleri var. Bu noktada Atletizm Federasyonuna, sporcularımız adına çok teşekkür ederiz. İstiyoruz ki bu başarılar gerek yurt içinde ve yurt dışında devamlılık göstersin. Çünkü Van'da Mahsun Değer gibi daha nice sporcular mevcuttur. Yeter ki onlara sahip çıkıp destek olabilelim" dedi. - VAN

Atletizm, Arjantin, Türkiye, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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