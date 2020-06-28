Vanlı balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor

Vanlı balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyorVAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür olan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan av yasağının sona ermesine sayılı günler kaldı.

28.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:33
Vanlı balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor
VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür olan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan av yasağının sona ermesine sayılı günler kaldı. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar ise yeni sezon için son hazırlıklara başladı. Kıyıya çekilen tekneler, tek tek boyanırken, balıkçı ağları da onarılmaya başlandı.
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu giderek artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı. Balığın koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da ise av yasağı getiriliyor. Bu dönemde inci kefalleri, üremek için Van Gölü'nden çıkıp, tatlı sulara göç etmeye başlıyor. Bu süre içinde inci kefallerinin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine giderek, zıplaması, görsel güzellik sunuyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor. Son yıllardaki koruma çalışmaları, sonuç verirken, inci kefali de artık daha çok kişinin ekmek kapısı oluyor. Sezonun başlamasına sayılı günler kala Vanlı balıkçılar, 'vira bismillah' demek için son hazırlıklarını yapıyor. Yasak kapsamında balık avlayamayan balıkçılar, kıyıya çektikleri teknelerini bir bir boyayıp, tamir işlerini yaparken bir yandan da ağların son kontrolleri yapılıyor.
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı göl kıyısındaki Yeşilsu Mahallesi'nde geçimini balıkçılıkla sağlayanlar ise yeni sezondan daha umutlu olduklarını belirtti. Bir balıkçı, "Sezonun başlamasına az kaldı. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yıl boyunca yıpranan teknelerimizi onarıp boyuyoruz. Ağlarımızı gözden geçiriyoruz. İnşallah 15 Temmuz itibarıyla da 'vira bismillah' diyerek ağlarımızı atacağız. Umarım bereketli bir sezon olur bizim için" dedi. Vanlı balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Gölü, Van, Güncel, Haber

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