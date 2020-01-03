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Vanlı çocuklar, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

Vanlı çocuklar, Suriye savaşının en büyük sembolü Aylan bebeğin anısına kardan heykel yaptı.

03.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:02 Vanlı çocuklar, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı
Vanlı çocuklar, Suriye savaşının en büyük sembolü Aylan bebeğin anısına kardan heykel yaptı.

Van'ın ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Nur Fazla ile Evin Fazla isimli kuzenler, dün etkisini sürdüren kar yağışı sonrası yaptıkları çalışmayla Suriye savaşının sembolü olan Aylan bebeğe dikkat çekti. Küçük Evin ile Zeynep Nur, 2015 yılında Bodrum'dan Yunanistan'a geçmek için denize açılan botun batması sonucu cansız bedeni karaya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yüzükoyun yatan halinden etkilenerek kardan bir heykel yaptı. Savaşın çocuklar üzerindeki acımasız etkisine dikkat çeken çocukların büyükleriyle yaptığı çalışma, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Bütün çocukların sıcak bir yuvayı hak ettiğini dile getiren Zeynep Nur Fazla, çocukların kendi vatanında büyümesi gerektiğini söyledi.

Suriye'de bir an önce savaşa son verilerek barışın sağlanmasını isteyen Evin Fazla da savaşın çocuklar için çok ağır olduğunu belirtti. - VAN

Zeynep Nur, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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