Vanlı Elter, Avrupa Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

Kaynak: İHA

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören Umut Elter, 'Muaythai Şampiyonası Büyük Erkekler' kategorisinde Türkiye ikincisi olarak Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı.18-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen muaythai şampiyonasında 'büyük erkekler' kategorisinde Van'ı temsil eden Umut Elter, Türkiye ikincisi olarak Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Muaythai İl Temsilcisi ve aynı zamanda Milli Takım Baş Antrenörü Halit Babat, "Sporcumuzun almış olduğu bu başarı, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnanıyorum ki Avrupa şampiyonasında da sporcumuz Umut Elter, gerek ilimizi gerekse ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Ben bu anlamda bizlere destek veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer kayakeser'e ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar'a teşekkür ediyorum" dedi. - VAN