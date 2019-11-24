Haberler » Güncel » Vanlı hayvansever, güvercinleri için ev üstüne 'ev' yaptı - Haber

Vanlı hayvansever, güvercinleri için ev üstüne "ev" yaptı

Van'ın Tuşba ilçesinde 10 yaşından beri kuş besleyen 57 yaşındaki Selami Yörük, "En iyi arkadaşım, sırdaşım." dediği güvercinleri için iki katlı evinin üstüne teras kat yaptı.

24.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:31
'ın ilçesinde 10 yaşından beri kuş besleyen 57 yaşındaki Selami Yörük, "En iyi arkadaşım, sırdaşım." dediği güvercinleri için iki katlı evinin üstüne teras kat yaptı.
İskele Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Yörük, zamanının büyük bölümünü güvercinlerle geçiriyor.
Çocukluğundan beri kuş besleyen Yörük, çeşitli illerden getirdiği farklı türdeki 100'e yakın kuşa evinin üst katında bakıyor.
İki katlı evinin üst kısmını tamamen kuşlar için dizayn eden Yörük, yaklaşık 40 bin lira harcayarak, güvercinleri için çatıyla birlikte iki katlı teras oluşturdu.
Kuşlarının beslenmesi ve tedavileriyle de yakından ilgilenen Yörük, güvercinleriyle adeta bebek gibi ilgileniyor.
Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşlara ilgisinin 10 yaşındayken bulduğu yaralı güvercinle başladığını söyledi.
Demircilik yaparak emekli olduğunu ve zamanın büyük bölümünü kuşlarla geçirdiğini anlatan Yörük, "47 yıldır kuş besliyorum. Kuşlar benim her şeyim, dert ortağım, sırdaşım, tek arkadaşım." dedi.
"Yeniden dünyaya gelsem yine istisnasız kuş beslerdim"
Ömrünü kuşlarla geçirdiğini ifade eden Yörük, şunları kaydetti:
"Kuşlarımı çok seviyorum. Hastalıkları dahil her şeyleriyle bizzat ilgileniyorum. Ömrümü bunlarla geçirdim. Sadece kendi kuşlarıma da bakmıyorum. Bunların sayesinde yaban güvercinleri, serçeler, sığırcıklar, diğer kuşlar da dama attığım yemlerden yiyor. Yeniden dünyaya gelsem yine istisnasız kuş beslerdim."
Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2'lik deprem sonrası çevresindeki herkesin terk ettiği kentten kuşları için ayrılmadığını anlatan Yörük, güvercinlerini yalnız bırakmaya gönlünün el vermediğini dile getirdi.
Vanlı hayvansever, güvercinleri için ev üstüne

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 flaş
12:22 Hatay umut bebek, hayata tutundu
12:22 Erzurum şehit öğretmen, 24 kasım'da anıldı
12:20 Türk dizileri İspanya'daki Latin Amerika dizilerinin hegemonyasını yıktı
12:16 Torbalı Belediyesi öğretmenleri unutmadı
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB, 2 gün kala iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:45 İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
22:24 Norwich Cityli futbolcu asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?
24.11.2019 12:23:23