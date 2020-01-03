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Vanlı kuzenler, aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

Vanlı kuzenler, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptıVANLI Zeynep Nur (12) ile kuzeni Elvin Fazla (13), bahçelerine Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin kardan heykelini yaptı.

03.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:26
Vanlı kuzenler, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı
VANLI Zeynep Nur (12) ile kuzeni Elvin Fazla (13), bahçelerine 'da cansız bedeni sahile vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin kardan heykelini yaptı. Savaşın acımasız etkisine dikkat çeken çalışma sosyal medyada dikkat çekti.
Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde oturan Zeynep Nur ile Elvin Fazla isimli kuzenler, yağan karın ardından bahçelerine, Bodrum'da 2 Eylül 2015'te teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'nin kardan heykelini yaptı. Aylan bebek heykeli sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı. Suriye'de savaşın neden olduğu tahribata ve ölümlere dikkati çekmek istediklerini belirten kuzenler, geçen yıl da kardan zürafa, at, kurt ve yılan yaptıklarını söyledi.
Vanlı kuzenler, aylan bebeğin kardan heykelini yaptı

Zeynep Nur, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA


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