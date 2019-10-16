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Vanlı miniklerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Vanlı minikler de destek verdi.

16.10.2019 14:22Vanlı miniklerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Vanlı minikler de destek verdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizlibelen Mahallesi'ndeki Yusuf Tunç İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde dev Türk bayrağı açarak harekatı yürütün Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. 'Barış Pınarı' yazısı açan öğrenciler, oluşturdukları 'TSK' koreografisiyle büyük beğeni kazandı.

Minik öğrencilerden birinin komando kamuflajı giyerek selam durması ise görenleri duygulandırdı. - VAN

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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