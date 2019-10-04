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Vanlı miniklerden sevimli dostlara ziyaret

VAN Büyükşehir Beylediyesi Hayvan Bakımevi, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde minik ziyaretçilerini ağırladı.

04.10.2019 17:19Vanlı miniklerden sevimli dostlara ziyaret
VAN Büyükşehir Beylediyesi Hayvan Bakımevi, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde minik ziyaretçilerini ağırladı.
Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakımevi'nin sevimli dostları, farklı okullardan 200 anasınıfı öğrencisini ağırladı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi ve barınak çalışanları tarafından kapıda karşılan minikler, merkezdeki veteriner hekimler tarafından hayvan sağlığı, hayvanlara yaklaşım ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirildi. Öğrencilere, sahiplendirilecek hayvanların olduğu kafesler gezdirildi.
Herhangi bir hastalığı bulunmayan, sağlıklarına kavuşmuş, saldırganlık göstermeyen sahipsiz hayvanları ziyaret eden öğrenciler, kafeslerin ardından da olsa kedi ve köpekler ile iletişim kurdu. Minik öğrenciler, beraberinde getirdikleri mamaları hayvanlara verirken, barınak personelleri de miniklere meyve suyu ve kek ikramında bulundu.
Anaokul öğrencisi Ali Çağan Üstündağ, "Kedi ve köpekleri yakından sevdim. Korkulacak bir şey yokmuş. Hepsi çok tatlıydı. Ben de küçük bir köpek sahiplenmek istiyorum. Ailemle geleceğim" dedi.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi ise,"Modern bir hayvan barınağına sahibiz, hayvan ambulansımız var. Sokak hayvanlarımızı kısırlaştırarak gerçek yaşam alanlarına bırakıyoruz, sahiplendiriyoruz. Her ailenin bir sokak hayvanını sahiplenmesini de teşvik ediyoruz. Bugün değişik okullarımızdan çocuklarımız ziyarete geldi. Bu ziyaretlerle beraber, çocuklarımıza hayvan sevgisi yerleşmiş olacak" diye konuştu




Dünya Hayvanları Koruma Günü, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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