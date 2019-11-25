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Vanlı öğrenci Abdulselam Arslan'ın Bakan Ersoy'un hediye ettiği kamera ile çektiği görüntüler (2)

Paketin içinden çıkartılan kamera Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paket içindeki kamerayı çocuğa hediye etmesi Abdulselam Arslan'ın kamerayı omzuna alması Abdulselam Arslan'ın hediye edilen kamera ile çektiği görüntüler Bakan Ersoy'un soruyu cevaplaması Etkinliği takip eden...

25.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:12
Paketin içinden çıkartılan kamera
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paket içindeki kamerayı çocuğa hediye etmesi
Abdulselam Arslan'ın kamerayı omzuna alması
Abdulselam Arslan'ın hediye edilen kamera ile çektiği görüntüler
Bakan Ersoy'un soruyu cevaplaması
Etkinliği takip eden gazeteciler ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti. Abdulselam Arslan, hediye edilen kamera ile Bakan Ersoy ile röportaj yaptı. (2)
Vanlı öğrenci Abdulselam Arslan'ın Bakan Ersoy'un hediye ettiği kamera ile çektiği görüntüler (2)

mehmet ersoy, Güncel

Kaynak: AA


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