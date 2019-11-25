Vanlı öğrenci Abdulselam Arslan'ın Bakan Ersoy'un hediye ettiği kamera ile çektiği görüntüler (2)

Paketin içinden çıkartılan kameraKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paket içindeki kamerayı çocuğa hediye etmesiAbdulselam Arslan'ın kamerayı omzuna almasıAbdulselam Arslan'ın hediye edilen kamera ile çektiği görüntüler Bakan Ersoy'un soruyu cevaplamasıEtkinliği takip eden gazeteciler ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti. Abdulselam Arslan, hediye edilen kamera ile Bakan Ersoy ile röportaj yaptı. (2)

Kaynak: AA