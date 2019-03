Vanlı Öğrenciler, Güneş Enerjisiyle Çalışan Çift Kişilik Araç Üretti

Kaynak: DHA

VAN'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan çift kişilik araç üretti. Saatteki hızı 50 kilometre olan araç, 16 bin TL'ye mal oldu.Edremit ilçesinde bulunan Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde okuyan 11.sınıf öğrencileri Yasin Cırıt, Savaş Aslan, Ali Geylani ve Battal Arslan, bölüm öğretmeni Bünyamin Bayram ile birlikte güneş panelleri ile 4 aküsü olan araç üretti. Okulun atölyesinde 4 ay boyunca araçla ilgili planlama yapan öğrenciler, profil demir ve plastik malzemeler kullanarak güneş enerjisiyle çalışan çift kişilik aracı yapmayı başardı. 16 bin TL'ye mal olan araç, okulun bahçesine çıkartılarak test sürüşü yapıldı. Saatteki hızı 50 kilometre olan araç, güneşsiz ortamda ise yaklaşık 150 kilometre yol gidebiliyor.VAN'DA BİR İLKÖzel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onuk, 2 yıl önce hizmete açılan okullarında gerek akademik, gerekse mesleki anlamda güzel başarılar elde ettiklerini belirterek şunları kaydetti: "Van'da güneş enerjisiyle çalışan ilk aracı okulumuzun öğrencileri yaptı. Okulumuzda elektrik elektronik, inşaat, kimya ve gıda teknolojileri adlı 4 bölüm var. Elektrik elektronik bölümü öğretmeni, 4 öğrencisiyle birlikte yerli yapım aracı ürettiler. Aracın özelliği, güneş enerjisini kinetik enerjiye dönüştürmesi. Yani güneş enerjini akülere aktararak, aküden almış olduğu enerjiyi daha sonraki süreçte harekete dönüştürüyor. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki araçta güneş panelleri mevcut. Saatteki hızı ise 50 kilometredir. Güneş enerjisini aldıktan sonraki süreçte araç 150 kilometre yol alabilmektedir. Biz bunun üzerinde sürekli çalışmaktayız. Yeni teknik ilaveler yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışma ile ilgili özellikle okulumuzun kurucularından Kenan Sevgin'in destekleri olmuştu, kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarını kutluyorum."6 AYDA TASARIMI YAPILDIAracı tasarlayan okulun elektrik-elektronik bölümü öğretmeni Bünyamin Bayram ise, bölümde okuyan 4 öğrenciyle biklikte bu aracı tasarladıklarını söyledi. Bayrak, "Öğrencilerimiz böyle bir proje ile bize geldiler. Biz de onlara yardımcı olduk. 6 aylık bir süreç içerisinde biz hem tasarımını, hem yapımını üstlendiğimiz güneş enerjisiyle çalışan bir araç ürettik. Aracın iskeletini normal demir profilden yaptık. Kaplamasını da fileksi maddeden yaptık ve üzerine de güneş panalleri bıraktık. Aracımız şu an çalışıyor. Biz bunu daha da geliştirip trafiğe çıkartacağız" dedi.ARACIN SAATTEKİ HIZI 50 KİLOMETREÖğrenci Yasin Cırıt da, ürettikleri araçta 4 güneş panelinin bulunduğunu, her bir panelin ise 180 watt olduğunu, toplamda ise 720 watt enerji ürettiğini ifade etti. Cırıt, "Aracımız tek çeker ya da 4 çeker özellikte. Yani 4x4 modunda da gidebiliyor ve 3,5 saat yol kattediyor. Saatteki hızı 50 kilometre. Van'da lise çapında ilk güneş enerjili aracı biz yaptık. Test sürüşünde aracımız şu an çalışıyor. Ama buna ek ilaveler yaparak ileriki süreçte bu aracı trafiğe çıkartmayı düşünüyoruz" dedi. - Van