Vanlı Öğrenciler, Yüksekten Düşmelere Karşı Proje Geliştirdi

Kaynak: DHA

VAN'da liseli 2 öğrenci, yüksek katlı binalardan düşme olaylarına karşı 'Pencereden düşme kazalarında mutlu son' adlı proje geliştirdi. TUBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'nda sergilemeye değer görülen projede, yüksek katlı binaların zeminine hava yatakları pencerelerine de canlıyı algılayabilecek sensörler monte ediliyor. Herhangi bir düşme anında devreye giren sensörler sayesinde hava yatağı yarım saniyede açılıyor.İpekyolu ilçesinde bulunan Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi 9'uncu sınıf öğrencileri Zeynep Nehir Hanlıgil ve Nazdar Zehra Koç, okulun müdür yardımcısı da olan matematik öğretmenleri Pınar Çalışkan'ın desteğiyle geliştirdikleri, 'Pencerede düşme kazalarında mutlu son' adlı projeyle TUBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'na katıldı. Yüksek katlı binalarda yaşanan düşme olaylarında yaralanmaların önüne geçmeyi amaçlayan proje Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt ve Şırnak'tan yarışmaya katılan 2 bin 226 proje arasında ilk 100'e girdi. Proje, bilim kurulu değerlendirmesi sonucu da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki sergide yerini aldı.HAVA YASTIKLARIYLA HAYAT KURTARACAK"Pencereden düşme kazalarında mutlu son" adlı projede yüksek katlı binaların zemin katlarına hava yatağı, pencere çevrelerine de canlıyı algılayacak sensör monte ediliyor. Elektrik devresiyle birbirine bağlı olan sistemde herhangi bir düşme anında sensörler sayesinde hava yatağı açılıyor. Düşen canlı yarım saniye içerisinde açılan bu yatağını üzerine düşerek, yara almadan kurtuluyor. Mekanizmanın çalışmaya başlamasıyla birlikte çalan siren sesleri çevredekileri uyarıyor.Öğrencilerden Nazdar Zehra Koç, son yıllarda dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de pencereden düşme sayısının arttığını belirterek, "Yüksek katlı binalar yapıyoruz. İnsanlar da bu binalardan düşerek, yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. Biz bunları önlemek için proje geliştirdik. Çünkü ölümler adeta hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Projemizle insanları kurtarmak istedik. Projemizde, pencerenin dış kısmına canlıyı algılayabilecek bir sensör monte ettik. Çeşitli elektrik devreleriyle, zemine yaptığımız hava yatağı, bu sensörler aracılığı ile açılıyor. Bu sayede yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan kazaları önlemiş oluyoruz" dedi.- Van